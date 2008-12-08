Помогите разобраться с моей идеей.

Идея существует давно - по стратегии "Консервативный скальпинг intraday", но в MT4 все не мог найти подходящий индикатор.

Индикатор нашел (Center of Gravity.mq4). Теперь пытаюсь прицепить его к советнику, но тот упорно не хочет совершать сделки (ни на демо, ни на тесте). Вопрос - почему?

Суть идеи: индикатор выдает 5 линий параллельных тренду. При пересечении крайних линий можно совершать сделки (желательно конечно с трейлингом). Моя идея в том, что бы сигналом к открытию сделки, например BUY, было песечение мувинга с периодом 1, SMA, по ценам LOW с нижней линией индикатора снизу вверх, т.е. на возврате в полосу тренда. На SELL наоборот - мувинг 1,SMA,HIGH пересекает верхнюю линию сверху вниз. Дальше идейную часть развивать можно сколь угодно долго, но пока необходимо разобраться с этим.

Индикатор: Center of Gravity.mq4

Советник : C_S_intraday.mq4 /в простом виде, без контролей за депозитом, таймфреймами, без трейлинга и т.д.





Рисунок




