Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Попытка создать советника на индикаторе Center of Gravity - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6643
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Помогите разобраться с моей идеей.
Идея существует давно - по стратегии "Консервативный скальпинг intraday", но в MT4 все не мог найти подходящий индикатор.
Индикатор нашел (Center of Gravity.mq4). Теперь пытаюсь прицепить его к советнику, но тот упорно не хочет совершать сделки (ни на демо, ни на тесте). Вопрос - почему?
Суть идеи: индикатор выдает 5 линий параллельных тренду. При пересечении крайних линий можно совершать сделки (желательно конечно с трейлингом). Моя идея в том, что бы сигналом к открытию сделки, например BUY, было песечение мувинга с периодом 1, SMA, по ценам LOW с нижней линией индикатора снизу вверх, т.е. на возврате в полосу тренда. На SELL наоборот - мувинг 1,SMA,HIGH пересекает верхнюю линию сверху вниз. Дальше идейную часть развивать можно сколь угодно долго, но пока необходимо разобраться с этим.
Индикатор: Center of Gravity.mq4
Советник : C_S_intraday.mq4 /в простом виде, без контролей за депозитом, таймфреймами, без трейлинга и т.д.
//+---------------------------------------------------------------------+ //| C_S_intraday.mq4 | //| | //+---------------------------------------------------------------------+ // // // extern double lots=0.1; //extern int StopLoss=30 ; //extern int TrailingStop=15; //extern int Slippage=2; extern int BB = 125; extern int MM = 2; extern int II = 0; extern double KK = 2.0; extern int NN = 1102; double maH0,maH1,maL0,maL1; //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ //| expert start function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { maH0=iMA(NULL,0,1,0,MODE_LWMA,PRICE_HIGH,0); //мувинг по high maH1=iMA(NULL,0,1,0,MODE_LWMA,PRICE_HIGH,1); //мувинг по high maL0=iMA(NULL,0,1,0,MODE_LWMA,PRICE_LOW,0); //мувинг по low maL1=iMA(NULL,0,1,0,MODE_LWMA,PRICE_LOW,1); //мувинг по low int B= BB; // int M= MM; // int I= II; // double K= KK; // int N= NN; // double cgh = iCustom(NULL,0,"Center of Gravity",B,M,I,K,N,3,0); double cgl = iCustom(NULL,0,"Center of Gravity",B,M,I,K,N,4,0); if (cgl<maL0) //если мувинг (low) пересек самую нижнюю линию индикатора снизу вверх { OrderSend(NULL,OP_BUY,lots,Ask,2,Ask-10*Point,Ask+20*Point,"create1",123,0,Lime); } /* if (cgh>maH0) { OrderSend(NULL,OP_SELL,lots,Bid,2,Bid+10*Point,Bid-20*Point,"create1",123,0,Red); } */ //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+
Советник базируется на постоянном изменении направлений сделок в зависимости от TakeProfit, StopLoss и TrailingStop уровней.Period_Converter_MN
Индикатор позволяющий видеть более "старшие" периоды (например, полугодовые или годовые).
Стандартный индикатор ADX с установкой Time Frame.AutoDayFibs
Indicator AutoDayFibs.