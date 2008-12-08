CodeBaseРазделы
Попытка создать советника на индикаторе Center of Gravity - эксперт для MetaTrader 4

Vitaliy
Помогите разобраться с моей идеей.

Идея существует давно - по стратегии "Консервативный скальпинг intraday", но в MT4 все не мог найти подходящий индикатор.

Индикатор нашел (Center of Gravity.mq4). Теперь пытаюсь прицепить его к советнику, но тот упорно не хочет совершать сделки (ни на демо, ни на тесте). Вопрос - почему?

Суть идеи: индикатор выдает 5 линий параллельных тренду. При пересечении крайних линий можно совершать сделки (желательно конечно с трейлингом). Моя идея в том, что бы сигналом к открытию сделки, например BUY, было песечение мувинга с периодом 1, SMA, по ценам LOW с нижней линией индикатора снизу вверх, т.е. на возврате в полосу тренда. На SELL наоборот - мувинг 1,SMA,HIGH пересекает верхнюю линию сверху вниз. Дальше идейную часть развивать можно сколь угодно долго, но пока необходимо разобраться с этим.

Индикатор: Center of Gravity.mq4

Советник : C_S_intraday.mq4 /в простом виде, без контролей за депозитом, таймфреймами, без трейлинга и т.д.


Рисунок



//+---------------------------------------------------------------------+
//|                              C_S_intraday.mq4                       |
//|                                                                     |
//+---------------------------------------------------------------------+
//
//
//
extern double    lots=0.1;
//extern int       StopLoss=30 ;
//extern int       TrailingStop=15;
//extern int       Slippage=2;

extern int BB = 125;
extern int MM = 2;
extern int II = 0;
extern double KK = 2.0;
extern int NN = 1102;

double  maH0,maH1,maL0,maL1;
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
maH0=iMA(NULL,0,1,0,MODE_LWMA,PRICE_HIGH,0); //мувинг по high
maH1=iMA(NULL,0,1,0,MODE_LWMA,PRICE_HIGH,1); //мувинг по high
maL0=iMA(NULL,0,1,0,MODE_LWMA,PRICE_LOW,0);  //мувинг по low
maL1=iMA(NULL,0,1,0,MODE_LWMA,PRICE_LOW,1);  //мувинг по low

   int      B= BB;         // 
   int      M= MM;         // 
   int      I= II;         // 
   double   K= KK;         // 
   int      N= NN;         // 
   
   double cgh = iCustom(NULL,0,"Center of Gravity",B,M,I,K,N,3,0);
   double cgl = iCustom(NULL,0,"Center of Gravity",B,M,I,K,N,4,0);
   


if (cgl<maL0)  //если мувинг (low) пересек самую нижнюю линию индикатора снизу вверх
   {
   OrderSend(NULL,OP_BUY,lots,Ask,2,Ask-10*Point,Ask+20*Point,"create1",123,0,Lime);
   }
/*
if (cgh>maH0)
   {
   OrderSend(NULL,OP_SELL,lots,Bid,2,Bid+10*Point,Bid-20*Point,"create1",123,0,Red);
   }  
*/   
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

