Backbone - эксперт для MetaTrader 4

Опубликован:
Обновлен:
Советник базируется на постоянном изменении направлений сделок в зависимости от TakeProfit, StopLoss и TrailingStop уровней.

Позиции открываются поэтапно в противоположном направлении от предыдущих закрытых позиций. Позиции закрываются одновременно при достижении TakeProfit, StopLoss или TrailingStop уровней. Советник не использует никакие индикаторы, математические модели и другие мудрости. Его прибыльность основана на том, что продолжительность прибыльных позиций больше продолжительности убыточных позиций.

Backbone можно использовать на любых таймфреймах, но с разными оптимальными TakeProfit, StopLoss и TrailingStop уровнями для каждого таймфрейма. Для примера, я использовал EURUSD H1 и период оптимизации 10/1/2007-9/30/2008. Для ускорения оптимизации, я добавил ключ, чтобы все торговые решения принимались только при появлении нового бара, и использовал "Open Prices only" во время оптимизации. Для проверки результата оптимизации, я использовал "Every tick" как видно из репорта внизу.

Входными данными являются (значения оптимальны для EURUSD H1, 10/1/2007-9/30/2008)

  • extern double MaxRisk =0.5; //Maximum risk for all trades at any time
  • extern int ntmax =10; //Maximum number of trades in one direction
  • extern int TakeProfit =170;
  • extern int StopLoss =40; //0: disable; >0: enable
  • extern int TrailingStop=300;//0: disable; >0: enable (StopLoss must be enabled too)

Как большинство оптимизированных экспертов, Backbone работает хорошо только на оптимизированном промежутке времени. При "out-of-sample" проверке, он надежно сливает. Например, если Backbone участвовал в 2008 чемпионате, то его текущий счёт был бы 104 доллара. Тем не менее, Bacbone может быть положен в основу более сложных и прибыльных советников путём добавления разного сорта фильтров убыточных сделок. Мой совет: оптимизируйте сначала Backbone на TakeProfit, StopLoss и TrailingStop используя встроенный оптимизатор в MetaTrader. Затем фиксируйте оптимизированные TakeProfit, StopLoss и TrailingStop, добавляйте фильтры и оптимизируйте только параметры фильтров.

Успехов вам ребята!

Strategy Tester Report
Backbone
InterbankFX-MT4 Demo Accounts 2 (Build 220)

Symbol EURUSD (Euro vs US Dollar)
Period 1 Hour (H1) 2007.10.01 00:00 - 2008.09.29 23:00 (2007.10.01 - 2008.09.30)
Model Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Parameters MaxRisk=0.5; ntmax=10; TakeProfit=170; StopLoss=40; TrailingStop=300;
Bars in test 7086 Ticks modelled 3103036 Modelling quality n/a
Mismatched charts errors 219
Initial deposit 10000.00
Total net profit 9882406.34 Gross profit 31810499.95 Gross loss -21928093.61
Profit factor 1.45 Expected payoff 4607.18
Absolute drawdown 672.94 Maximal drawdown 2039240.00 (20.33%) Relative drawdown 82.13% (1922003.87)
Total trades 2145 Short positions (won %) 1138 (26.27%) Long positions (won %) 1007 (31.28%)
Profit trades (% of total) 614 (28.62%) Loss trades (% of total) 1531 (71.38%)
Largest profit trade 85560.00 loss trade -23220.00
Average profit trade 51808.63 loss trade -14322.73
Maximum consecutive wins (profit in money) 22 (1861260.00) consecutive losses (loss in money) 79 (-1591660.00)
Maximal consecutive profit (count of wins) 1861260.00 (22) consecutive loss (count of losses) -1591660.00 (79)
Average consecutive wins 7 consecutive losses 16
