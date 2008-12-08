Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Backbone - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6810
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Советник базируется на постоянном изменении направлений сделок в зависимости от TakeProfit, StopLoss и TrailingStop уровней.
Позиции открываются поэтапно в противоположном направлении от предыдущих закрытых позиций. Позиции закрываются одновременно при достижении TakeProfit, StopLoss или TrailingStop уровней. Советник не использует никакие индикаторы, математические модели и другие мудрости. Его прибыльность основана на том, что продолжительность прибыльных позиций больше продолжительности убыточных позиций.
Backbone можно использовать на любых таймфреймах, но с разными оптимальными TakeProfit, StopLoss и TrailingStop уровнями для каждого таймфрейма. Для примера, я использовал EURUSD H1 и период оптимизации 10/1/2007-9/30/2008. Для ускорения оптимизации, я добавил ключ, чтобы все торговые решения принимались только при появлении нового бара, и использовал "Open Prices only" во время оптимизации. Для проверки результата оптимизации, я использовал "Every tick" как видно из репорта внизу.
Входными данными являются (значения оптимальны для EURUSD H1, 10/1/2007-9/30/2008)
- extern double MaxRisk =0.5; //Maximum risk for all trades at any time
- extern int ntmax =10; //Maximum number of trades in one direction
- extern int TakeProfit =170;
- extern int StopLoss =40; //0: disable; >0: enable
- extern int TrailingStop=300;//0: disable; >0: enable (StopLoss must be enabled too)
Как большинство оптимизированных экспертов, Backbone работает хорошо только на оптимизированном промежутке времени. При "out-of-sample" проверке, он надежно сливает. Например, если Backbone участвовал в 2008 чемпионате, то его текущий счёт был бы 104 доллара. Тем не менее, Bacbone может быть положен в основу более сложных и прибыльных советников путём добавления разного сорта фильтров убыточных сделок. Мой совет: оптимизируйте сначала Backbone на TakeProfit, StopLoss и TrailingStop используя встроенный оптимизатор в MetaTrader. Затем фиксируйте оптимизированные TakeProfit, StopLoss и TrailingStop, добавляйте фильтры и оптимизируйте только параметры фильтров.
Успехов вам ребята!
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2007.10.01 00:00 - 2008.09.29 23:00 (2007.10.01 - 2008.09.30)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|MaxRisk=0.5; ntmax=10; TakeProfit=170; StopLoss=40; TrailingStop=300;
|Bars in test
|7086
|Ticks modelled
|3103036
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|219
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|9882406.34
|Gross profit
|31810499.95
|Gross loss
|-21928093.61
|Profit factor
|1.45
|Expected payoff
|4607.18
|Absolute drawdown
|672.94
|Maximal drawdown
|2039240.00 (20.33%)
|Relative drawdown
|82.13% (1922003.87)
|Total trades
|2145
|Short positions (won %)
|1138 (26.27%)
|Long positions (won %)
|1007 (31.28%)
|Profit trades (% of total)
|614 (28.62%)
|Loss trades (% of total)
|1531 (71.38%)
|Largest
|profit trade
|85560.00
|loss trade
|-23220.00
|Average
|profit trade
|51808.63
|loss trade
|-14322.73
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|22 (1861260.00)
|consecutive losses (loss in money)
|79 (-1591660.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1861260.00 (22)
|consecutive loss (count of losses)
|-1591660.00 (79)
|Average
|consecutive wins
|7
|consecutive losses
|16
Индикатор позволяющий видеть более "старшие" периоды (например, полугодовые или годовые).Correlation
Индикатор считает корреляцию валютных пар.
Идея существует давно - по стратегии "Консервативный скальпинг intraday", но в MT4 все не мог найти подходящий индикатор... Интеграция пользовательского индикатора в советник.Стандартный индикатор ADX с установкой Time Frame.
Стандартный индикатор ADX с установкой Time Frame.