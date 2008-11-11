CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Стандартный индикатор OsMA. - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
12845
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Стандартный индикатор OsMA с индикацией возможных торговых сигналов.

Стандартный индикатор OsMA

Percenter.mqh - скрипт-калькулятор Percenter.mqh - скрипт-калькулятор

Скрипт является калькулятор для расчетов простых, сложных, номинальных и непрерывно начисляемых процентов.

Индикаторы основанные на MUV описанным satop. Индикаторы основанные на MUV описанным satop.

Используется индикатор MUV созданный sator.

Сглаженный индикатор RSI . Сглаженный индикатор RSI .

Сглаженный индикатор RSI с звуковой сигнализацией пересечения уровня 50.

Pivots_Test Pivots_Test

Выставляем отложенные ордера на уровни поддержки и сопротивления.