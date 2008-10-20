CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Macd Support and Resistance - индикатор для MetaTrader 4

Gatis | Russian English 中文
Просмотров:
8642
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Поставил MACD на график, с 100 возможностью. Переключатель вариант.

Вариан - 1.


Variant 2.



Советник по Trend Follower Советник по Trend Follower

Эксперт по стратегии "Trend Follower".

Brandy Brandy

Советник на MA. Простой, как два рубля вместе :)

Вероятностная сеть Вероятностная сеть

Вероятностная сеть для задач классификации с инструкцией

RSI_Test RSI_Test

Основан на индикаторе RSI