Скрипты

Info - скрипт для MetaTrader 4

Evgeniy Trofimov | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Позволяет узнать спред, своп, минимальную границу стопов, цену пункта, кредитное плечо, размер залоговых средств и другую полезную информацию по любому инструменту:


