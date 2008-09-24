Смотри, как бесплатно скачать роботов
Open_close - эксперт для MetaTrader 4
При росте свечи советник открывает на продажу, а при падении закрывает покупку и ставит ордер на продажу.
Как можно его усовершенствовать жду советов от спецов. Как можно использовать индикатор АМА в советника имеется ввиду iAMA(???)
Тестировал эту стратегию за сентябрь 2008.
Результаты тестирования:
Open_close
ZigZagEvgeTrofi ver. 1
Используется индикатор ZigZag.Индикатор Raznost2
Индикатор указывает на разность Open[0] c Close[1]
ZG_All_Quotings 2.00910
Подкачка истории всех инструментов из окна "Обзор рынка" по всем ТФ. Запись в файл названий и торговых условий всех символов из окна "Обзор рынка".ZigZag с своим "каналом"
К стандартному ZigZag от MetaQuotes добавлено рисование "границ" канала.