CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Open_close - эксперт для MetaTrader 4

Ilnaz | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
3827
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

При росте свечи советник открывает на продажу, а при падении закрывает покупку и ставит ордер на продажу.

Как можно его усовершенствовать жду советов от спецов. Как можно использовать индикатор АМА в советника имеется ввиду iAMA(???)

Тестировал эту стратегию за сентябрь 2008.

Результаты тестирования:

Open_close

ZigZagEvgeTrofi ver. 1 ZigZagEvgeTrofi ver. 1

Используется индикатор ZigZag.

Индикатор Raznost2 Индикатор Raznost2

Индикатор указывает на разность Open[0] c Close[1]

ZG_All_Quotings 2.00910 ZG_All_Quotings 2.00910

Подкачка истории всех инструментов из окна "Обзор рынка" по всем ТФ. Запись в файл названий и торговых условий всех символов из окна "Обзор рынка".

ZigZag с своим "каналом" ZigZag с своим "каналом"

К стандартному ZigZag от MetaQuotes добавлено рисование "границ" канала.