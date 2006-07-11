CodeBaseРазделы
Индикаторы

ASCTrend1sig V2 - индикатор для MetaTrader 4

Collector | Russian English 中文
Просмотров:
9601
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
ASCTrend1sig


Aroon Oscillator Aroon Oscillator

Осциллятор быстро обнаруживает прекращение ценового тренда и начало бокового движения цены в горизонтальном интервале и наоборот.

AMA AMA

Адаптивная скользящая средняя.

ASCTrend1sig ASCTrend1sig

Индикатор ASCTrend1sig. Показывает, когда продавать, а когда покупать.

CCI Woodies CCI Woodies

Два индикатора CCI разных периодов в одном подокне.