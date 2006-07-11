CodeBaseРазделы
Индикаторы

AltrTrend Signal v2 2 - индикатор для MetaTrader 4

Просмотров:
13189
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор, подающий сигналы о смене тренда. Зеленый кружочек - бычий тренд, красный - медвежий.

AltrTrend Signal v2 2

