AltrTrend Signal v2 2 - индикатор для MetaTrader 4
- 13189
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров
Индикатор, подающий сигналы о смене тренда. Зеленый кружочек - бычий тренд, красный - медвежий.
AltrTrend Signal v2 2
3LineBreak
Индикатор, который раскрашивает бары для бычьего тренда в синий цвет, для медвежьего - в красный.3D Oscilator
Осцилятор, подающий сигналы при смене тренда.
AMA
Адаптивная скользящая средняя.Aroon Oscillator
Осциллятор быстро обнаруживает прекращение ценового тренда и начало бокового движения цены в горизонтальном интервале и наоборот.