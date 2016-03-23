CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Laguerre - индикатор для MetaTrader 4

Collector | Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
7444
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Laguerre.




Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8341

CCI Woodies CCI Woodies

Два индикатора CCI с разными периодами в одном подокне.

Detrended Price Oscillator Detrended Price Oscillator

Индикатор выглядит как MA, поскольку отфильтровывает направление цены (тренд) по такому же принципу.

T3 Taotra T3 Taotra

Индикатор T3 Taotra.

Schaff Trend Schaff Trend

Индикатор Schaff Trend.