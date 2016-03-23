CodeBaseРазделы
Индикаторы

iTrend - индикатор для MetaTrader 4

Опубликован:
Индикатор iTrend определяет начало и конец тренда.







Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8331

Keltner Channel Keltner Channel

Канал Кельтнера определяет самые существенные тренды.

Aroon Oscillator Aroon Oscillator

Осциллятор быстро отмечает конец ценового тренда и начало движения цены в горизонтальном интервале и к развороту.

iAvgVol iAvgVol

Индикатор средних объемов.

Detrended Price Oscillator Detrended Price Oscillator

Индикатор выглядит как MA, поскольку отфильтровывает направление цены (тренд) по такому же принципу.