Индикаторы

AltrTrend Signal v2 2 - индикатор для MetaTrader 4

Просмотров:
12686
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Индикатор дает сигналы разворота тренда. Зеленый круг - бычий тренд, красный - медвежий.




Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8327

