Автор:

Urban Sotensek



От автора:



Я был форекс-трейдером много лет. Временами я все еще торгую, но это случается все реже, поскольку мне все скучнее целый день ожидать, пока рынок даст стоящий сигнал. Главное, почему я пишу эту статью, состоит в том, что я не люблю сидеть весь день за столом. Поэтому я решил отдать это тем, кто захочет извлечь из этого выгоду. Поначалу цена моей системы была триста долларов, но успех на рынке форекс - понятие относительное, и теперь я решил выложить свою систему в свободном доступе.Выигрыш на рынке форекс на 70 % зависит от трейдера и только на 30 % - от системы, так что я думаю, было не слишком справедливо продавать мою система, даже если она имеет высокую степень вероятности. Выигрываете Вы или теряете, во многом зависит от вашей индивидуальности и эмоций, поэтому можно терять, даже имея лучшую систему в мире. Система разрабатывалась более полугода, тщательно анализируя рынок. Она не требует никаких улучшений или изменений. Она целиком оптимизирована для трейдинга, так что не пытайтесь менять какие-либо индикаторы или их параметры! Поторгуйте ею на бумаге в течение, по крайней мере, двух месяцев, чтобы должным образом прочувствовать все индикаторы и систему в целом. Наконец, помните, я не несу ответственность за какие бы то ни были финансовые убытки или прибыли, которые принесет Вам эта информация. Вы, как трейдер, полностью отвечаете за все, что случается с вашими деньгами!Масштаб времени: 5 минутВремя торгов: С открытия европейской и до закрытия американской сессииРекомендованные валютные пары: USD/JPY, USD/CHF, GBP/USD, EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD, EUR/JPY и ЗолотоЭто вовсе не схема "быстрого обогащения". Чтобы научиться торговать по этой системе, требуется приложить реальные усилия. Поэтому, прежде, чем торговать на реальные деньги, обязательно попрактикуйтесь на демонстрационном счете. Трейдинг на рынке форекс обещает немалую потенциальную прибыль, но также и большие потенциальные риски. Вы должны знать о рисках и осознанно принимать их, чтобы размещать ответственные, информированные ордера. Я настоятельно советую Вам не рисковать такими деньгами, которые Вы не можете позволить себе потерять.



Введение



Trend Follower - система, следующая за трендом. Если Вы когда-либо слышали поговорку "тренд - ваш друг", эта система покажет Вам механику этих слов. Ее уникальный подход к рынку даст Вам хорошее понимание рыночных движений и позволит увидеть то, что, что происходит не благодаря случаю, а подчиняясь структуре ценового движения. Следуя точным правилам системы, Вы получите более ясную картину рынка и начнете пожинать финансовые плоды.



Система "Trend Follower" уникальна тем, что не пытается предсказывать будущее, а является, скорее, инструментом, который помогает Вам распознать текущий тренд и позволяет Вам двигаться в текущем потоке. Осваивая систему, Вы расширите свой кругозор, потому что Вам будет нужно не отставать от событий в экономике, стараться прояснить значения показателей или мнения экспертов. В отличие от большинства других следующих за трендом систем, Trend Follower не зависит от прошлой результативности и должна работать на любом рынке. Ее формулы не базируются на распознавании паттернов и случайном выборе индикаторов, а скорее формализуют чистое понимание и выбор времени рынка.



Система создавалась из потребности не только торговать с пользой, но также и дать трейдерам более ясную картину того, что они делают и почему они это делают. Многие коммерческие или публичные системы состоят только из индикаторов, не давая ясного понимания ценового движения и сообщая трейдеру о сигнале без пояснения, почему он получил сигнал и почему он должен войти в сделку. При таком подходе трейдер не будет понимать метод и, в результате, он будет испытывать постоянные затруднения. Если Вы не знаете точно, что делаете, Вы не можете понять систему, а если Вы не понимаете систему, Вы не сможете получать последовательную прибыль. Trend Follower четко определяет входы и выходы и в то же самое время дает трейдеру возможность объяснить, почему он вошел в сделку!





Компоненты системы



Давайте вначале дадим краткое описание всех индикаторов.











Индикаторы:



a) Сигнальные стрелки

b) MACD

c) Volatility Channel

d) Laguerre

e) Slope Direction line

f) Опорные точки

g) Guppy Multiple Moving Averages (GMMA)



Сигнальные стрелки



Сигнал генерируется пересечением двух экспоненциальных средних. Быстрая EMA - 4, а медленная EMA - 8.



MACD-гистограмма



Используются значения по умолчанию (система использует 5,35,5) :



* Медленная средняя - 26 дней

* Быстрая средняя - 12 дней

* Сигнальная линия - 9-дневная средняя от разницы между медленной и быстрой.

* Все средние - экспоненциальные.



Сигналы от индикатора MACD имеют тенденцию отставать от движений цены. MACD Histogram пытается решить эту проблему, измеряя расстояние между MACD и ее сигнальной линией. Благодаря этому, сигналы меняются раньше нормального MACD сигнала. Это, однако, не должно использоваться изолированно, поэтому мы используем другие индикаторы, чтобы подтвердить наш сигнал.



Volatility Channel - Канал волатильности



Это - техника, которая измеряет волатильность. Она состоит из 34 EMA, построенной по максимумам и 34 EMA, построенной по минимумам. На самом деле, это не часть системы, но мне нравится этот индикатор, особенно если я ищу подтверждение на большем масштабе времени.



Laguerre



Это продвинутая форма индикатора RSI. Laguerre преобразовывает сигнал так, что компоненты низкой частоты запаздывают намного сильнее, чем высокочастотные компоненты. В целом, данные последнего бара имеют больший вес, чем предыдущие данные, подобно экспоненциальному скользящему среднему.



Slope Direction Line - Линия направления наклона



Название говорит само за себя. Линия, которая измеряет наклон тренда и его направление. Направление показывается красным для нисходящего тренда и синим - для восходящего.



Опорные точки



Трейдеры используют опорные точки, чтобы найти внутридневные уровни поддержки/сопротивления. Опорные точки рассчитываются простым вычислением, которое включает в себя открытие, максимум, минимум и закрытие предыдущего дня любого конкретного актива или индекса. Считается, что, когда цена движется ниже опорной линии поддержки/сопротивления, а затем пробиваетется через нее вверх - это сигнал покупки (или наоборот - для сигнала продажи). Или, если цены - выше центральной опорной линии, это считается бычьим рынком, а если они ниже - то медвежьим. Самый обычный способ использования опорных уровней - в качестве контрольных точек для входа в сделки, если ваши другие любимые индикаторы дают сигнал в том же направлении. Маркетмейкеры могут использовать опорные точки, чтобы заставить цену двигаться между уровнями, дабы соблазнить покупателей или продавцов на сделки. Это можно легко заметить в дни малого объема, когда цены колеблются между расчетными точками.



Существует много вариантов расчета опорных точек и их уровней поддержки и сопротивления. Традиционный метод таков:



* Центральная опорная точка Pivot= (H + L + C)/3

* Первая поддержка = (2 * Pivot) – H

* Первое сопротивление = (2 * Pivot) – L

* Вторая поддержка = Pivot – (H – L)

* Второе сопротивление = Pivot + (H – L)



В нашей системе опорные точки используются, главным образом, для выходов. Вам не придется проводить вычисления, все рассчитывается автоматически.



Guppy Multiple Moving Averages GMMA - Множественные средние Гуппи



Гуппи MMA - комбинация скользящих средних, оптимизированная, чтобы сделать картину более сглаженной и точной, где средние не рисуют пики из-за резких движений рынка.



Самая большая ошибка простых систем, основанных на пересечении скользящих средних - они могут быть очень изменчивыми, когда рынки не в тренде. В то же время, при использовании таких систем у трейдера почти нет указаний на существующий тренд. Будет ли тренд продолжаться или он подходит к концу? Guppy MMA ответят на все эти вопросы и дадут Вам основание, почему Вы вступили в сделку, так что Вы сможете усовершенствовать свои навыки торговли.



Важность этого индикатора невозможно переоценить! С тем, что говорит эта техника, стоит согласиться. Первоначальный метод гуппи был создан Darryl Guppy и назван именно "гуппи". Оригинальная методика состоит из 3,5,8,10,12 и 15 EMA для краткосрочных средних (трейдеры) и 30,35,40,45,50 и 60 EMA долгосрочных средних (инвесторы).



Для этих индикаторов не важен масштаб времени, в системе "Trend Follower" мы используем его на 5-минутных графиках, но гуппи можно использовать и на других масштабах, от минуток до месячных графиков. Они точно работают на любом таймфрейме. В нашей модифицированной методике гуппи мы используем 5 различных цветов для различного типа трейдера. Когда Вы торгуете, важно, чтобы Вы знали основной тренд, следовательно Вы должны знать, что делают другие трейдеры. Используя цвета, Вы в силах сказать, чем занимаются другие участники рынка и принять лучшие торговые решения.



1. Желтые - краткосрочные трейдеры (Главным образом ловят быстрые пипсы, не заинтересованы в удержании позиций)

2. Оранжевые - краткосрочные трейдеры (Держат позиции немного дольше желтых)

3. Синие - среднесрочные трейдеры (В основном, это свинг-трейдеры, обычно держат позиции дольше, чем предыдущие два)

4. Зеленые - долгосрочные трейдеры (Будут держать позиции дольше, чем средне- и краткосрочные трейдеры)

5. Красные - долгосрочные трейдеры или инвесторы (Держатся свои позиции дольше всех)



MMA показывают отношения между краткосрочными трейдерами и инвесторами. Трейдеры (желтый и оранжевый) испытывают на прочность основной тренд. Поскольку они ищут быструю прибыль, они очень быстро перемещаются в и из рынка. Инвесторы, с другой стороны, не суетятся. Однако, для становления тренда поддержка инвесторов (красные и зеленые) весьма существенна.



Как трейдер, следующий за трендом, Вы будете искать ситуации, где все трейдеры приходят к единому мнению о направлении рынка (Желтые, Оранжевые, Синие, Зеленые и Красные скользящие средние). Если все трейдеры смотрят в одну сторону, то это и будет направлением торговли. Любое разногласие означает, что Вы не торгуете. Правильно интерпретируя MMA, Вы будете способны идентифицировать тренд, возможное истощение тренда, а также возможные изменения тренда. В целом, Вы сможете принимать лучшие торговые решения.











Прорывы



Хотя мы избегаем торговать на прорывах, Гуппи MMA точно показывают нам, когда они происходят. Как только произошел прорыв и желтые линии пересекли красные, но зеленые линии все еще остаются ниже красных, мы ожидаем, что желтые линии вернутся назад. Это та точка, где мы можем ждать удобного момента для открытия новых позиций в направлении нового тренда. Пожалуйста, обратите внимание, что Вы не открываете сделки в течение прорыва, но лишь после того, как цена откатится, что обозначается изменением расположения зеленых и красных линий.



Прорывы вверх:



Красные линии были выше зеленых линий, когда желтые, вдруг пересекли красные наверх и вскоре после взлета цена откатилась до уровня других линий. Зеленые теперь выше красных, что указывает на восходящий тренд.











Прорывы вниз:



Красные линии были ниже зеленых. Это указывало на восходящий тренд. Затем желтые линии пересекли и зеленые, и красные линии. Как только зеленые линии оказались ниже красных линий, мы можем сказать, что теперь находимся в нисходящем тренде и можем ждать сигналов.











Помните о расположении ЗЕЛЕНЫХ и КРАСНЫХ линий. Для тренда, который будет считаться восходящим, зеленые линии должны быть ВЫШЕ красных, а для нисходящего тренда зеленые линии должны быть НИЖЕ красных.



Ложные прорывы



Ложные прорывы можно легко идентифицировать с помощью Гуппи MMA. Это одно из многих преимуществ этого индикатора. Ложные прорывы могут покалечить трейдера как материально, так и эмоционально.



Если желтые или оранжевые цветные линии пересекают красные, а зеленые линии сохраняют предыдущее направление, то мы, скорее всего, столкнулись с ложным прорывом. Для смены тренда должны измениться все линии, а в особенности поменяться местами зеленые и красные. Здесь следует быть особенно осторожным при работе с изменчивыми парами, вроде GBP/USD.











Правила системы "Trend Follower"



Все критерии должны совпасть на свече сигнала или на следующей! Если выполнены не все требования на свече сигнала или на следующей за ней, оставьте рынок в покое! Он, конечно, может, в конечном счете, пойти в выбранном направлении, но в долгосрочной перспективе даст больше ложных сделок. Открывайте только такие сделки, где на свече сигнала или одной позже совпадают все правила! Мы входим на следующей свече после сигнала.



Вверх\Покупка



ВХОД: Прежде всего мы ждем сигнальную стрелку вверх

GUPPY MMA: Зеленые линии должны быть выше красных! Зеленые, красные и желтые линии должны согласованно указывать вверх. Все линии должны двигаться в одном направлении!

LAGUERRE: Линия индикатора Laguerre должна пересечь уровень 0.15 снизу вверх

MACD: Это важно! В момент сигнала MACD должна быть выше 0



СТОП-ЛОСС: 5 пунктов (+спред!) ниже LOW текущей свечи

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СТОП-ЛОСС: 20 пунктов на парах по умолчанию и 25 пунктов на более волатильных парах, таких, как GBP и кроссы. Выбирайте тот метод постановки стоп-лосса, который Вам больше подходит

ВЫХОД (комбинированный): Имея открытую позицию, можно закрыть половину позиции на первой опорной точке и дать работать оставшейся половине до тех пор, пока линия Slope Direction не станет красной

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВЫХОД: Вы можете выбрать собственный метод выхода и закрывать позиции на опорных точках или когда линия Slope Direction не станет красной после хода, или когда цена (новая свеча) открывается с другой стороны канала волатильности

















Вниз\Продажа



ВХОД: Прежде всего мы ждем сигнальную стрелку вниз

GUPPY MMA: Зеленые линии должны быть ниже красных! Зеленые, красные и желтые линии должны согласованно указывать вниз. Все линии должны двигаться в одном направлении!

LAGUERRE: Линия индикатора Laguerre должна пересечь уровень 0.75 сверху вниз

MACD: Это важно! В момент сигнала MACD должна быть ниже 0



СТОП-ЛОСС: 5 пунктов (+спред!) выше HIGH текущей свечи

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СТОП-ЛОСС: 20 пунктов на парах по умолчанию и 25 пунктов на более волатильных парах, таких, как GBP и кроссы. Выбирайте тот метод постановки стоп-лосса, который Вам больше подходит

ВЫХОД (комбинированный): Имея открытую позицию, можно закрыть половину позиции на первой опорной точке и дать работать оставшейся половине до тех пор, пока линия Slope Direction не станет синей

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВЫХОД: Вы можете выбрать собственный метод выхода и закрывать позиции на опорных точках или когда линия Slope Direction не станет синей после хода, или когда цена (новая свеча) открывается с другой стороны канала волатильности











Итоги



Вот и все, я надеюсь, что Вам понравилось прочитанное.

