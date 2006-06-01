CodeBaseРазделы
Разворотный индикатор Priliv - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор отображает 4 линии разного цвета.

Белая линия (на рисунке показана чёрным цветом) - МА с периодом 8, используется просто для наглядности, отображая некую среднюю линию тренда.

Следующие три линии показывают скорость тренда на текущем, ближайшем большем и следующем большем таймфрейме.

Первая линия (цвет Wheat) означает расчёт скорости на основе МА с наименьшим периодом и отображает скорость изменения тренда в текущем таймфрейме.

Вторая линия (цвет DarkSeaGreen) используется для отображения в текущем таймфрейме скорости изменения тренда в ближайшем старшем таймфрейме.

Третья линия (цвет DarkSalmon) линия используется для отображения тенденции в следующем старшем таймфрейме.

Разворотный индикатор Priliv


Перегиб индикатора означает смену направления тренда. Может применяться на любых таймфреймах.

