Индикатор отображает 4 линии разного цвета.



Белая линия (на рисунке показана чёрным цветом) - МА с периодом 8, используется просто для наглядности, отображая некую среднюю линию тренда.



Следующие три линии показывают скорость тренда на текущем, ближайшем большем и следующем большем таймфрейме.



Первая линия (цвет Wheat) означает расчёт скорости на основе МА с наименьшим периодом и отображает скорость изменения тренда в текущем таймфрейме.



Вторая линия (цвет DarkSeaGreen) используется для отображения в текущем таймфрейме скорости изменения тренда в ближайшем старшем таймфрейме.



Третья линия (цвет DarkSalmon) линия используется для отображения тенденции в следующем старшем таймфрейме.





Разворотный индикатор Priliv





Перегиб индикатора означает смену направления тренда. Может применяться на любых таймфреймах.