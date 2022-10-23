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Индикаторы

WSO + WRO + Trend Line + FIBO - индикатор для MetaTrader 5

SERGEI NAIDENOV
SERGEI NAIDENOV

SERGEI NAIDENOV

5 кодов 5 тем 22 комментария
Просмотров:
7788
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
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(Это обновление кода)... (обновление 1.07 / 13.10.2024) переработано меню входных параметров, оптимизирована скорость расчетов...

!ind_WSO-WRO_Trend_Line

Всем доброго времени и сразу ЗЫ: Данная версия индикатора рисует линии как объекты! (это не пригодно для использования в экспертах!)

В этой версии похоже удалось победить проблемку пропущенных баров на графике... (если кто чего заметит поделитесь)

Индикатор наносит разметку на график по сформированным точкам WSO / WRO (поддержки / сопротивления). Количество баров для того что бы считать точку сформированной можно задать в настройках:

  • Period (WSO, WRO) > 0 (default:9)

Почему 9?

К примеру: формирование точки сопротивления происходит при условии если: HIGH 4-х баров слева ниже HIGH 5-го бара, и HIGH 4-х баров справа ниже 5-го (грубо на ладони 5 пальцев и средний длиннее всех. Хотя возможны варианты... :))). Аналогично и формирование поддержки, только вычисления по LOW свечи. В отличии от WSO/WRO - фрактал формируется по 3 барам. (в инете можно найти массу литературы по данному вопросу, так же как и торговых стратегий).

  • Number of lines (WSO, WRO, Trend Line) > 0  - Количество линий поддержки и сопротивления, по умолчанию 6 (взято от Вильямса)
  • Fibo lenght line (161.8; 261.8; 423.6) - Уровень фибо. Влияет на длину линий. 
  • Drawing Line RAY Right  - если поставить true, то будет классическое отображение линий.
  • Drawing Horizont Line (WSO/WRO)? - влк/вкл. отображения линий поддержки / сопротивления.
  • Drawing Trend Line (WSO/WRO)? - влк/вкл. отображения трендовых линий поддержки / сопротивления.
  • Drawing Right Marker? - влк/вкл. отображения ценовой метки на графике.
  • Delete All Right Marker if DeInit? - удалять или нет метки с графика (можно использовать для смены тайфрейма и оставления меток на графике).
  • ID Drawing Object - ID графических объектов.

Остальные настройки влияют на цвет и толщину линий....

Индикатор можно использовать как информер пробоев...

Версия для MT4  https://www.mql5.com/ru/code/8166


Буду рад увидеть ваши отзывы и пожелания...


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