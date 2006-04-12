CodeBaseРазделы
Индикаторы

Индикатор NRTR - индикатор для MetaTrader 4

Обычно в индикаторах этого типа от разных авторов используются только линии поддрежки текущего тренда, мне пришлось в процессе отладки индикатора добавить и линии сопротивления. В итоге получилось именно то, что мне понравилось, так полученные ступеньки обрели толщину, эту толщину в других своих версиях я называю brick (кирпич), он может быть полезен для вычисления размера стопа в пунктах.

Вариантов применения этого индикатора миллион, как и способов его модификации. Выложенный вариант я считаю для себя базовым. Кроме того, варианты индикатора, которые были сделаны еще в МТ3( а потом были транслированы в МТ4) была допущена ошибка, приводившая к перерисовке индикатора на истории, данный вариант этого недостатка лишен.

Блочность и прозрачность алгоритма (а также минимально необходимая документированность) позволят легко модифицировать его под свои нужды.

Индикатор NRTR

