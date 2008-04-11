Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MTF Alligator+T3 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5350
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: forex-tsd.com ik
Индикатор MTF_Alligator+T3.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8063
MTF_MAMy3
Индикатор MTF_MAMy3. Работает с индикатором MAMy v.3MTF_Accumulation/distribution
Индикатор MTF_Accumulation/distribution. Модифицированная версия индикатора Accumulation/distribution.
MTF Macd_Bars
Индикатор MTF MACD_Bars.MTF Heiken_Ashi
Индикаторы MTF Heiken_Ashi и MTF Heiken_Ashi_[sw]. Работают с индикатором Heiken Ashi.