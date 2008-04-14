Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Aroon_Horn_Oscillator_v1 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4331
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Ramdass
Индикатор Aroon_Horn_Oscillator_v1.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8073
MACD_color
Индикатор раскрашенный в стиле АС/АО с запретом нулевого бара. Предлагается не изображать формирующийся бар индикатора, но оставить сигнальную линию от формирующегося бара.MTF Heiken_Ashi
Индикаторы MTF Heiken_Ashi и MTF Heiken_Ashi_[sw]. Работают с индикатором Heiken Ashi.
ang_AZad_Css[cw]
Индикатор ang_AZad_Css[cw].Damiani_volatmeter
Индикатор Damiani_volatmeter.