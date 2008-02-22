CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

#MTF Center of Gravity - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5134
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: не указан

Индиктор #MTF Center of Gravity.




Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7901

Turbo JRSX Turbo JRSX

Трендовый индикатор Turbo_JRSX

StepChoppy_v2 StepChoppy_v2

Индикатор StepChoppy_v2. Использует индикаторы: StepMA_v7, StepRSI_v5.2.

Trix Trix

Индикатор Trix используется для определения условий перекупленности и перепроданности на рынке, а также может быть использован в качестве индикатора импульса.

buy_sell buy_sell

Трендовый индикатор. Простой как угол дома