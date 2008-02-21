CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Level Trading - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
26412
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Система внутридневной торговли. Полное описание см. в прикрепленном файле.

Level Trading

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7894

LotSize LotSize

Советник подсказывает оптимальный размер лота в зависимости от размера депозита.

TrendLinearReg TrendLinearReg

Как меняется тренд? Как выделить флет? ... и т.д. На эти вопросы может помочь ответит данный индикатор.

SI SI

Индикатор SI.

Parabolic_Alert Parabolic_Alert

Индикатор Parabolic_Alert.