3_Otkat Sys v1.2 - эксперт для MetaTrader 4
- 2637
Автор: не указан
Советник 3_Otkat_Sys_v1.2.
Система на 5(МТ) часов, не торгует на понедельник и на пятницу. Нет ни одного луза на Buy с 2003.01.02.
ind - Profitunity Bars
Индикатор ind - Profitunity Bars. Раскрашивает бары в зеленый, красный и черный цвет.MostasHaR15 Pivot
Советник MostasHaR15 Pivot.
2_Otkat Sys v1.1
Советник 2_Otkat_Sys_v1.1. Система с четверга на пятницу на 0(МТ) часов, торгует только на переворот.1_Otkat Sys.
Советник 1_Otkat_Sys. Система на 0(МТ) часов, не торгует на понедельник и на пятницу.