FlatTrend - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 6746
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Автор: Kirk Sloan
Индикаор показывает начало и конец флэта.
Индикаор показывает начало и конец флэта.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7460
