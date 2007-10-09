CodeBaseРазделы
Индикаторы

FlatTrend - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
6746
Рейтинг:
(1)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: Kirk Sloan

Индикаор показывает начало и конец флэта.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7460

