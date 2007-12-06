Смотри, как бесплатно скачать роботов
Doji Arrows - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 3450
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Автор: Chris (HyPip)
Советник Doji Arrows. Сделан из индикатора.
Тестировал:
Символ: EURUSD.
Период: H4.
Модель: все тики.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7666
