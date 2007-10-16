CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Trendscalpindic - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5566
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Nick Bilak

Индикатор Trend scalpindic.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7489

Ticker Awesome Oscillator Ticker Awesome Oscillator

Вычисляется как разница двух простых скользящих средних: SMA(5) и SMA(34). Вид графика: гистограмма, раскрашенная зелёными и красными барами.

Ticker MACD Ticker MACD

График содержит основную линию (разность между быстрой EMA и медленной EMA, примененных к тикерной линии) и сигнальную линию (линию, полученную применением SMA к основной линии).

Par_Test Par_Test

Индикатор Par Test.

i_DCG_Camarilla i_DCG_Camarilla

Индикатор iDCG Camarilla.