Индикаторы

EMA AngleZero - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3505
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: jpkfox & MrPip .

Индикатор EMA AngleZero. Описание читайте в копирайте.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7454

EMABands_v1 EMABands_v1

Индикатор EMA Bands_v1.

EMAPredictive3 EMAPredictive3

Это - очень упрощенный метод, лучший в обработке сигнала и цели.

EMA-Crossover_Signal EMA-Crossover_Signal

Индикатор очень простой и разумеется требует некоторых умственных и психологтческих усилий.

Elliott Wave Oscillator Elliott Wave Oscillator

Индикатор Elliott Wave