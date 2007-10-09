CodeBaseРазделы
Индикаторы

EMABands_v1 - индикатор для MetaTrader 4

Опубликован:
Обновлен:
Автор: IgorAD

Индикатор EMA Bands_v1.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7455

