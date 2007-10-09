Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
EMABands_v1 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 2733
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: IgorAD
Индикатор EMA Bands_v1.
Индикатор EMA Bands_v1.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7455
EMAPredictive3
Это - очень упрощенный метод, лучший в обработке сигнала и цели.EVWMA
Эластичная взвешенная по объёму скользящая средняя (EVWMA), естественная замена для стандартной скользящей средней.
EMA AngleZero
Индикатор EMA AngleZero.EMA-Crossover_Signal
Индикатор очень простой и разумеется требует некоторых умственных и психологтческих усилий.