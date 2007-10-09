Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Elliott Wave Oscillator - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5569
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: не указан
Индикатор Elliott Wave
Фактически, это OsMA(5,35)
Индикатор Elliott Wave
Фактически, это OsMA(5,35)
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7207
EMA-Crossover_Signal
Индикатор очень простой и разумеется требует некоторых умственных и психологтческих усилий.EMA AngleZero
Индикатор EMA AngleZero.
Казахский Удав
ЗигЗаг с необычными свойствами (при построении вы задаете длину).Instantaneous Trend Line
Один из индикаторов, которые я советую новичкам, как индикатор для входа.