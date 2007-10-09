CodeBaseРазделы
Индикаторы

Elliott Wave Oscillator - индикатор для MetaTrader 4

5569
(4)
Автор: не указан

Индикатор Elliott Wave

Фактически, это OsMA(5,35)



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7207

EMA-Crossover_Signal EMA-Crossover_Signal

Индикатор очень простой и разумеется требует некоторых умственных и психологтческих усилий.

EMA AngleZero EMA AngleZero

Индикатор EMA AngleZero.

Казахский Удав Казахский Удав

ЗигЗаг с необычными свойствами (при построении вы задаете длину).

Instantaneous Trend Line Instantaneous Trend Line

Один из индикаторов, которые я советую новичкам, как индикатор для входа.