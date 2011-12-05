Ставь лайки и следи за новостями
Ultra Momentum - индикатор для MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
Реальный автор:
dm34@mail.ru
В основе этого индикатора лежат показания технического индикатора Momentum и анализ трендовой направленности множества его сигнальных линий. Алгоритм вычисления сигнальных линий выглядит следующим образом. В качестве исходных данных имеем входные параметры индикатора:
- StartLength - минимальное стартовое значение первой сигнальной линии;
- Step - шаг изменения периода;
- StepsTotal - количество изменений периода.
Любое значение периода из множества сигнальных линий вычисляется по формуле арифметической прогрессии:
SignalPeriod(Number) = StartLength + Number * Step
Значение переменной Number изменяется в пределах от нуля до StepsTotal. Полученные значения периодов складываются в массив переменных и используются на каждом тике индикатора для получения массива усредненных значений индикатора RSI. На основе этого массива вычисляются направления текущего тренда для каждого из усреднений и определяются количества положительных и отрицательных трендов для всего массива усредненных значений RSI. Итоговые положительное и отрицательное количество трендов усредняются и используются в качестве линий индикатора, которые образуют цветное облако, отображаемое при помощи стиля DRAW_FILLING.
Направление тренда в данном индикаторе определяется цветом облака, а сила тренда - его шириной. Можно использовать уровни перекупленности (UpLevel) и перепроданности (DnLevel), которые задаются в процентах от максимального размаха индикатора.
Помимо этого, в индикаторе предусмотрена возможность определения направления скорости изменения силы тренда, которое отображается цветными квадратами. Если сила тренда увеличивается, то цвет этих квадратов будет совпадать с цветом облака, в противном случае, квадраты будут противоположного цвета.
Алгоритмы усреднения в индикаторе можно менять, используя для этого десять возможных вариантов:
- SMA - простое скользящее среднее;
- EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
- SMMA - сглаженное скользящее среднее;
- LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
- JJMA - адаптивное усреднение JMA;
- JurX - ультралинейное усреднение;
- ParMA - параболическое усреднение;
- T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
- VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
- AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.
Следует обратить внимание на тот факт, что параметры Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже равен 2.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
