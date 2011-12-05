CodeBaseРазделы
Ultra Momentum - индикатор для MetaTrader 5

В основе этого индикатора лежат показания технического индикатора Momentum и анализ трендовой направленности множества его сигнальных линий. Алгоритм вычисления сигнальных линий выглядит следующим образом. В качестве исходных данных имеем входные параметры индикатора:

  • StartLength - минимальное стартовое значение первой сигнальной линии;
  • Step - шаг изменения периода;
  • StepsTotal - количество изменений периода.

Любое значение периода из множества сигнальных линий вычисляется по формуле арифметической прогрессии:

SignalPeriod(Number)  =  StartLength + Number * Step

Значение переменной Number изменяется в пределах от нуля до StepsTotal. Полученные значения периодов складываются в массив переменных и используются на каждом тике индикатора для получения массива усредненных значений индикатора RSI. На основе этого массива вычисляются направления текущего тренда для каждого из усреднений и определяются количества положительных и отрицательных трендов для всего массива усредненных значений RSI. Итоговые положительное и отрицательное количество трендов усредняются и используются в качестве линий индикатора, которые образуют цветное облако, отображаемое при помощи стиля DRAW_FILLING.

Направление тренда в данном индикаторе определяется цветом облака, а сила тренда - его шириной. Можно использовать уровни перекупленности (UpLevel) и перепроданности (DnLevel), которые задаются в процентах от максимального размаха индикатора.

Помимо этого, в индикаторе предусмотрена возможность определения направления скорости изменения силы тренда, которое отображается цветными квадратами. Если сила тренда увеличивается, то цвет этих квадратов будет совпадать с цветом облака, в противном случае, квадраты будут противоположного цвета.

Алгоритмы усреднения в индикаторе можно менять, используя для этого десять возможных вариантов:

  1. SMA - простое скользящее среднее;
  2. EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
  3. SMMA - сглаженное скользящее среднее;
  4. LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
  5. JJMA - адаптивное усреднение JMA;
  6. JurX - ультралинейное усреднение;
  7. ParMA - параболическое усреднение;
  8. T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
  9. VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
  10. AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже равен 2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Индикатор UltraMomentum

FractalLevels FractalLevels

Индикатор FractalLevels отображает канал, построенный с использованием фракталов.

UtterFractals UtterFractals

Этот индикатор в отличии от стандартных "фракталов" и всевозможных зиг-загов показывает "внутреннюю структуру рынка", максимально приближенную к действительной.

XMA_Ichimoku XMA_Ichimoku

Скользящая средняя с алгоритмом расчета, аналогичным расчету средних в индикаторе Ichimoku Kinko Hyo.

3XMA_Iсhimoku 3XMA_Iсhimoku

Индикатор, идеи построения которого во многом напоминают индикатор Ichimoku Kinko Hyo.