Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
i-Friday_Sig - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5920
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Ким Игорь В. aka KimIV
Сигналы входов и выходов по системе Эффект пятницы.
Сигналы входов и выходов по системе Эффект пятницы.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7411
e-TurboFx
Вы видите три последовательно растущих медвежьих бара? Медведи, до свиданья!FX5_NeelyElliotWave
Индикатор рисует различные уровни моноволн Нили на графике.
Lucky
Работает только при спреде 2.Trading hours V2
Индикатор Trading hours.