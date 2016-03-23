CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

i-Friday_Sig - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5920
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Ким Игорь В. aka KimIV

Сигналы входов и выходов по системе Эффект пятницы.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7411

e-TurboFx e-TurboFx

Вы видите три последовательно растущих медвежьих бара? Медведи, до свиданья!

FX5_NeelyElliotWave FX5_NeelyElliotWave

Индикатор рисует различные уровни моноволн Нили на графике.

Lucky Lucky

Работает только при спреде 2.

Trading hours V2 Trading hours V2

Индикатор Trading hours.