コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

i-AMMA - MetaTrader 4のためのインディケータ

削除済み | Japanese English Русский 中文 Español Português
ビュー:
977
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インディケータAMMA (Average Modified Moving Average)の計算式は以下の通りです。

AMMA[i] = ((AMMA.Period-1)*AMMA[i+1] + Close[i])/AMMA.Period;

25日移動平均線はフィルタとして使用されます。本『Commodity Futures Trading with Moving Averages』では、詳細に説明されています。

Average Modified Moving Average

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7261

SVS_Trend SVS_Trend

トレンドの強さの変化を表します。

インディケータR-Squared インディケータR-Squared

インディケータr-squared

e-TurboFx e-TurboFx

一連の3つの下降バー？ベア、消えろ！

DayChannel DayChannel

インディケータDay Channel