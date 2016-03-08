インディケータAMMA (Average Modified Moving Average)の計算式は以下の通りです。

AMMA[i] = ((AMMA.Period-1)*AMMA[i+1] + Close[i])/AMMA.Period;

25日移動平均線はフィルタとして使用されます。本『Commodity Futures Trading with Moving Averages』では、詳細に説明されています。