i-AMMA - MetaTrader 4のためのインディケータ
977
- 977
- 評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
インディケータAMMA (Average Modified Moving Average)の計算式は以下の通りです。
AMMA[i] = ((AMMA.Period-1)*AMMA[i+1] + Close[i])/AMMA.Period;
25日移動平均線はフィルタとして使用されます。本『Commodity Futures Trading with Moving Averages』では、詳細に説明されています。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7261
