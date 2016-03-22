CodeBaseSeções
Indicadores

i-AMMA - indicador para MetaTrader 4

A fórmula de AMMA é:

AMMA[i] = ((AMMA.Period-1)*AMMA[i+1] + Close[i])/AMMA.Period;

Uma média de 25 dias da Média Modificada da Média Móvel é utilizada como um filtro. Isto foi definido por Maxwell em "Commodity Futures Trading with Moving Averages".

A AMMA é multiplicada por 24, então o fechamento de hoje é adicionado e a soma é dividida por 25.

Média da Média Móvel Modificada.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7261

