i-AMMA - indicador para MetaTrader 4
Visualizações:
962
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
A fórmula de AMMA é:
AMMA[i] = ((AMMA.Period-1)*AMMA[i+1] + Close[i])/AMMA.Period;
Uma média de 25 dias da Média Modificada da Média Móvel é utilizada como um filtro. Isto foi definido por Maxwell em "Commodity Futures Trading with Moving Averages".
A AMMA é multiplicada por 24, então o fechamento de hoje é adicionado e a soma é dividida por 25.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7261
