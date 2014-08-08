La fórmula de AMMA es la siguiente:

AMMA [ i ] = (( AMMA . Period - 1 ) * AMMA [ i + 1 ] + Close [ i ]) / AMMA . Period ;

La Media Móvil Modificada Media de 25 días se utiliza como filtro. Fue definida por Maxwell en "Comerciar con Futuros de Comodidad mediante Medias Móviles."

La AMMA se multiplica por 24, luego se añade el cierre de hoy y la suma se divide entre 25.