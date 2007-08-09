Смотри, как бесплатно скачать роботов
Три скрипта для работы с горизонтальными уровнями - скрипт для MetaTrader 4
Просмотров:
- 5219
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Не редко бывает нужно узнать расстояние в пунктах между двумя уровнями графика. Например для того, чтоб понять, сколько конкретно сейчас расстояние между хай и лоу сегодняшнего дня.
Чтобы не вычислять это вручную можно сделать так: скриптом Lines_Create создаём на графике 2 горизонтальные линии (он создаёт зелёную и красную). Перемещаем зелёную линию вверх а красную вниз на нужные уровни. Далее используем скрипт Скрипт Lines_RASST, который выводит на экран сообщение о том, сколько пунктов расстояние между двумя горизонтальными линиями. (Иллюстрация ниже.). Но тут есть нюанс.
В силу того, что скрипт Lines_RASST имеет задержку в коде, надо не просто кинуть его на график, или не просто сделать
по скрипту двойной клик, надо ещё сразу сделать дополнительный одинарный клик левой кнопкой мыши по окну графика.
Только в этом случае надпись, говорящая о расстоянии появится и через 5 секунд исчезнет сама.
Если скрипт Lines_RASST вызван, а дополнительный клик по окну не сделан, то по прошествии 5 секунд скрипт выгрузится из оперативной памяти,
и Вы ни чего на экране не увидите, ни какой надписи (почему так сделан терминал я не знаю). Вот результат работы скриптов Lines_Create и Lines_RASST.
После всего этого можно запустить скрипт Lines_Delete, который удалит с графика только эти две линии.
