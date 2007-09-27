CodeBaseРазделы
Индикаторы

Индикатор Frama - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор написан по статье Fractal Adaptive Moving Average by John Ehlers

DynamicRS_3CLines DynamicRS_3CLines

Четвёртый индикатор из серии индикаторов без усреднения.

i-GentorLSMA&EMA_v.0.2 i-GentorLSMA&EMA_v.0.2

Синхронизирована нумерация версий с iGentor CCIM v.0.2.

MIndex MIndex

Индикатор расчитывает индексы валют USD, EUR, GBP, CHF, AUD, CAD и показывает в окне заданный параметром индекс.

DM DM

Индикатор "направленного изменения" (Directional Movement - +/-DM). Разработан Уилдером в развитие индикатора PTP.