Индикаторы

BBand Width Ratio - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor
Просмотров: 5729
5729
Рейтинг: (5)
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: Maji

Индикатор BBandWidthRatio.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7241

