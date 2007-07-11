RSI_BANDS_MA

На данных RSI рассчитывается MA, Bollinger показывает канал.



Когда RSI в зоне перекупленности и идет вниз, при этом пересекает MA, замечательный сигнал на продажу. На покупку в точности до наоборот. А если еще и дивер рисуется между МА на цене и индикаторе МА одного периода, то тогда совсем хорошо. Советую смотреть этот сигнал на нескольких таймфреймах. Желательно D1, Н4, Н1, М5.