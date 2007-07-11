CodeBaseРазделы
Индикаторы

RSI_BANDS_MA - индикатор для MetaTrader 4

Просмотров:
12670
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
На данных RSI рассчитывается MA, Bollinger показывает канал.

Когда RSI в зоне перекупленности и идет вниз, при этом пересекает MA, замечательный сигнал на продажу. На покупку в точности до наоборот. А если еще и дивер рисуется между МА на цене и индикаторе МА одного периода, то тогда совсем хорошо. Советую смотреть этот сигнал на нескольких таймфреймах. Желательно D1, Н4, Н1, М5.

RSI_BANDS_MA


Второй исправленный, не тормозит на тиках



Prototype-IX. Пример мультивалютного советника. Prototype-IX. Пример мультивалютного советника.

Показано, как можно открывать позиции по 12 доступным инструментам на 4 таймфреймах из одного советника, прикрепленного только на один график.

NRTR GATOR NRTR GATOR

Является индикатором NRTR, в котором свечи раскрашиваются по взаимному расположению линий Аллигатора.

MCVA - Multichart Visual Analyser MCVA - Multichart Visual Analyser

Скрипт помогает проводить визуальный анализ движения нескольких валютных пар на произвольном временном интервале

New_Fractal_Lines New_Fractal_Lines

Индикатор New Fractal Lines реализует не "приседающий" бар, а "приседающий" фрактал и рисует фрактальные линии.