RSI_BANDS_MA - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 12670
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
На данных RSI рассчитывается MA, Bollinger показывает канал.
Когда RSI в зоне перекупленности и идет вниз, при этом пересекает MA, замечательный сигнал на продажу. На покупку в точности до наоборот. А если еще и дивер рисуется между МА на цене и индикаторе МА одного периода, то тогда совсем хорошо. Советую смотреть этот сигнал на нескольких таймфреймах. Желательно D1, Н4, Н1, М5.
RSI_BANDS_MA
Второй исправленный, не тормозит на тиках
