Индикаторы

DJ Lines - индикатор для MetaTrader 4

Автор: hawt and PUMBA

Индикатор DJ Lines относится к группе Pivot (Точка разворота). Все подобные индикаторы действуют по принципу «Из значений предыдущего дня (дней) можно вычислить некую точку, переход через которую будет говорить о смене тенденции».

В этом же индикаторе была попытка эмулировать уровни DowJones.



