



Автор: hawt and PUMBAИндикатор DJ Lines относится к группе Pivot (Точка разворота). Все подобные индикаторы действуют по принципу «Из значений предыдущего дня (дней) можно вычислить некую точку, переход через которую будет говорить о смене тенденции».В этом же индикаторе была попытка эмулировать уровни DowJones.