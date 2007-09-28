Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
DJ Lines - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6127
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: hawt and PUMBA
Индикатор DJ Lines относится к группе Pivot (Точка разворота). Все подобные индикаторы действуют по принципу «Из значений предыдущего дня (дней) можно вычислить некую точку, переход через которую будет говорить о смене тенденции».
В этом же индикаторе была попытка эмулировать уровни DowJones.
Индикатор DJ Lines относится к группе Pivot (Точка разворота). Все подобные индикаторы действуют по принципу «Из значений предыдущего дня (дней) можно вычислить некую точку, переход через которую будет говорить о смене тенденции».
В этом же индикаторе была попытка эмулировать уровни DowJones.
Bykov Trend_Sig
Индикатор BykovTrend Sig.Brain Trend1 Stop
Индикатор остановки тенденции, и демонстрируются мультицветными точками.
Digits_Comment
Один из новых веяний в торговле, это цифровые индикаторы.Slow-stoch
Индикатор slow-stoch.