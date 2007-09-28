CodeBaseРазделы
Индикаторы

Bykov Trend_Sig - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 Español 日本語 Português
Просмотров:
7572
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: Ramdass

Индикатор BykovTrend Sig.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7247

Brain Trend1 Stop Brain Trend1 Stop

Индикатор остановки тенденции, и демонстрируются мультицветными точками.

BrainTrend2 Stop BrainTrend2 Stop

Индикатор остановки тенденции, и демонстрируются мультицветными точками. Для того, чтобы отличать цели, и BrainTrend2Stop использует Синие и Красные точки.

DJ Lines DJ Lines

Индикатор DJ Lines относится к группе Pivot (Точка разворота). Все подобные индикаторы действуют по принципу «Из значений предыдущего дня (дней) можно вычислить некую точку, переход через которую будет говорить о смене тенденции».

Digits_Comment Digits_Comment

Один из новых веяний в торговле, это цифровые индикаторы.