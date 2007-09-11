CodeBaseРазделы
Индикаторы

# i Intra Day - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 Español 日本語 Português
Просмотров: 7203
7203
Рейтинг: (5)
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор Intra Day

# i Intra Day

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7152

NB_SHI_Channel NB_SHI_Channel

Действительно полезный индикатор канала.

Bollinger Bands %b Bollinger Bands %b

Наиболее частая и востребованная модификация полос Болинджера. Показывает нормальное отклонение в отдельном окне, психологически не мешая торговать.

Dynamic Zone RSI Dynamic Zone RSI

В классической литературе, Индекс относительной силы описывается, как «Следующий за ценой осциллятор, который колеблется в диапазоне от 0 до 100 и сигнализирует о стремлении рынка к изменению тренда при больших (близких к 100%) или малых (близких к 0%)...

PChannel_m PChannel_m

Классический вид каналов.