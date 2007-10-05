CodeBaseРазделы
Индикаторы

Bunnygirl Cross and Daily Open - индикатор для MetaTrader 4

Просмотров:
8384
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: David W. Thomas

Основана на пересечении средних. Автор системы - утверждает, что где-то 90% сделок идут в плюс. А учитывая ее систему выходов можно собирать немаленький профит во время тренда. Запускать на EURUSD M30.



