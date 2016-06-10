Depois de ler o primeiro "Chaos" pelo senhor Williams, veio à cabeça a idéia de não implementa as barras "que se agacham", mas sim o fractal "que se agacha". A idéia: tomar dois fractais divergentes próximos. Suponha que o primeiro (mais longe do histórico) é para baixo, o segundo (mais perto do histórico) é para cima. Calculamos o delta do fractal:

(High[i+2] - Low[i+2] + High[i+1] - Low[i+1] + High[i] - Low[i] + High[i-1] - Low[i-1] + High[i-2] - Low[i-2]);



Calculamos o volume total (do tick) no fractal:

(Volume[i+2] + Volume[i+1] + Volume[i] + Volume[i-1] + Volume[i-2]);



Calculamos o MFI no fractal:

(delta / volume total);



O mesmo é feito com o segundo fractal. Em seguida, se

(MFI1 > MFI2 && Vol1 < Vol2) == true ;

então desenhamos um ponto acima do High deste fractal. A linha de resistência é uma linha de tendência ligada através de dois fractais adjacentes "que se agacham" para cima. Quase o mesmo acontece com um par de fractais em direções diferentes: o primeiro para cima, o segundo para baixo. A única diferença é qie desenhamos, abaixo do Low sob o fractal "que se agacha" para baixo. A resistência é a linha de tendência ligada através de dois fractais adjacentes "que se agacham" para baixo.

O sistema de negociação usando este indicador não está totalmente desenvolvido, mas eu acho que:

- Se a linha de apoio (marrom) está dirigida para cima e o preço está acima dela, esperamos que o preço feche abaixo desta linha e vendemos;

- Se a linha de apoio (marrom) está dirigida para baixo e o preço penetra (fecha-se) acima dela, então não entramos na negociação.



Exatamente o oposto é verdadeiro para negociar na penetração da linha de apoio. Mas isto não é ainda a versão final.

Sinta-se livre para comentar sobre a melhoria do sistema de negociação baseado nele e o indicador.

15.03.2007

Adicionei o indicador olyakish_fractals_01.mq4, que mostra outros fractais, a saber: "verde", "que se agacha", "falso" e "que se desvanece".

22.03.2007

Adicionei uma nova versão do olyakish_fractals_02.mq4. Ele implementa um filtro de fractais pelo seu volume interno (em porcentagem). Como resultado, o gráfico terá menos fractais, serão deixados apenas os mais significativos.



Estratégia de negociação:

- negociar no breakout (penetração) dos fractais vermelhos ("que se agacham"), ao mesmo tempo é também possível negociar no sentido oposto, assim como aparecem os fractais azuis (falsos) com o Stop Loss sobre o fractal atual Assim, é possível levar um movimento contínuo de alguns pips.

27.03.2007

Nova versão do indicador olyakish_fractals_03.mq4. Adicionei o desenho das linhas de apoio/resistência e a possibilidade de ativar/desativar o desenho das linhas anteriores. Este indicador é bastante dependente do volume de ticks. Como uma solução para esta situação, use as cotações mais próximas do real possível (sem filtragem no servidor).





01.11.2007 foi adicionada a possibilidade de escolher o número de barras num fractal;

é possível selecionar o tipo de fractal para desenhar as linhas de suporte/resistência

Da mesma forma com a linha de resistência. Uso: Acho que, se a linha de apoio está dirigida para cima e o preço tocou-a, pulou, ou quebrou e depois fechou acima da linha indicada, é provável que retome o movimento ascendente (jogar segundo a tendência).

26.11.2007 Foram corrigidos alguns bugs na versão 06а.