Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
New_Fractal_Lines - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 2012
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Depois de ler o primeiro "Chaos" pelo senhor Williams, veio à cabeça a idéia de não implementa as barras "que se agacham", mas sim o fractal "que se agacha". A idéia: tomar dois fractais divergentes próximos.
Suponha que o primeiro (mais longe do histórico) é para baixo, o segundo (mais perto do histórico) é para cima. Calculamos o delta do fractal:
(High[i+2] - Low[i+2] + High[i+1] - Low[i+1] + High[i] - Low[i] + High[i-1] - Low[i-1] + High[i-2] - Low[i-2]);
Calculamos o volume total (do tick) no fractal:
(Volume[i+2] + Volume[i+1] + Volume[i] + Volume[i-1] + Volume[i-2]);
Calculamos o MFI no fractal:
(delta / volume total);
O mesmo é feito com o segundo fractal. Em seguida, se
(MFI1 > MFI2 && Vol1 < Vol2) == true;
então desenhamos um ponto acima do High deste fractal. A linha de resistência é uma linha de tendência ligada através de dois fractais adjacentes "que se agacham" para cima. Quase o mesmo acontece com um par de fractais em direções diferentes: o primeiro para cima, o segundo para baixo. A única diferença é qie desenhamos, abaixo do Low sob o fractal "que se agacha" para baixo. A resistência é a linha de tendência ligada através de dois fractais adjacentes "que se agacham" para baixo.
O sistema de negociação usando este indicador não está totalmente desenvolvido, mas eu acho que:
- Se a linha de apoio (marrom) está dirigida para cima e o preço está acima dela, esperamos que o preço feche abaixo desta linha e vendemos;
- Se a linha de apoio (marrom) está dirigida para baixo e o preço penetra (fecha-se) acima dela, então não entramos na negociação.
Exatamente o oposto é verdadeiro para negociar na penetração da linha de apoio. Mas isto não é ainda a versão final.
Sinta-se livre para comentar sobre a melhoria do sistema de negociação baseado nele e o indicador.
15.03.2007
Adicionei o indicador olyakish_fractals_01.mq4, que mostra outros fractais, a saber: "verde", "que se agacha", "falso" e "que se desvanece".
22.03.2007
Adicionei uma nova versão do olyakish_fractals_02.mq4. Ele implementa um filtro de fractais pelo seu volume interno (em porcentagem). Como resultado, o gráfico terá menos fractais, serão deixados apenas os mais significativos.
Estratégia de negociação:
- negociar no breakout (penetração) dos fractais vermelhos ("que se agacham"), ao mesmo tempo é também possível negociar no sentido oposto, assim como aparecem os fractais azuis (falsos) com o Stop Loss sobre o fractal atual Assim, é possível levar um movimento contínuo de alguns pips.
27.03.2007
Nova versão do indicador olyakish_fractals_03.mq4. Adicionei o desenho das linhas de apoio/resistência e a possibilidade de ativar/desativar o desenho das linhas anteriores. Este indicador é bastante dependente do volume de ticks. Como uma solução para esta situação, use as cotações mais próximas do real possível (sem filtragem no servidor).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7073
Usando esta biblioteca é possível em qualquer conselheiro fazer a manutenção de posições mediante o trailing stop.Biblioteca de funções para trabalhar com arquivos INI.
Inclui cinco funções para ler os valores do arquivo INI e outras cinco para gravar os valores num arquivo INI. Assim, existem cinco pares de funções para ler/escrever os valores do tipo array of integer, bool, double, integer e string.
O simples indicador de tendência mostra claramente a direção da tendência atual. Pode ser usado em sistemas de negociação de rompimento.Comment2
A biblioteca Comment2 estende os recursos da função padrão Comment para exibir comentários.