New_Fractal_Lines - Indikator für den MetaTrader 4
Nach dem Lesen des ersten "Chaos" von B. Williams hatte ich die Idee, nicht die "hockenden" Bars sondern die "hockenden" Fraktale zu implementieren. Die Idee: nimm die zwei nächstgelegenen, divergierenden Fraktale. Angenommen der Erste (weiter zurückliegend) ist abwärts, die Zweite (aktueller) ist aufwärts. Berechnen wir das Delta des Fraktals
(High[i+2] - Low[i+2] + High[i+1] - Low[i+1] + High[i] - Low[i] + High[i-1] - Low[i-1] + High[i-2] - Low[i-2]);
Summieren wir das (Tick-) Volumen des Fraktals:
(Volume[i+2] + Volume[i+1] + Volume[i] + Volume[i-1] + Volume[i-2]);
Berechnen wir das MFI des Fraktals:
(delta / total volume);
Dasselbe geschieht mit der zweiten Fraktal. Weiters, wenn
(MFI1 > MFI2 && Vol1 < Vol2) == true;
dann zeichnen wir einen Punkt über diesem Fraktal. Die Widerstand-Linie ist die Trendlinie über zwei angrenzende aufwärts "hockende" Fraktale. Fast identisch ist es mit zwei Fraktale in verschiedene Richtungen: erste, zweite nach unten. Der einzige Unterschied ist, dass der Punkt tiefer als das Tief unter dem abwärts "hockenden" Fraktal gezeichnet wird. Die Widerstand-Linie ist die Trendlinie über zwei benachbarte abwärts "hockende" Fraktale gezeichnet.
Das Handelssystem mit dieser Indikator nicht voll entwickelt ist, aber ich denke:
- Wenn die Unterstützungslinie (Braun) ist nach oben läuft und der Preis darüber liegt, warte bis der Preis unter diese Linie fällt und verkaufe;
- Wenn die Unterstützungslinie (Braun) nach unten gerichtet ist und der Preis über ihr schließt, dann sollten man nicht handeln.
Genau das Gegenteil gilt für das Handeln der Ausbrüche der Unterstützungslinie. Aber dies ist nicht die endgültige Version.
Fühlen Sie sich frei die Verbesserung der Anzeige und das darauf aufbauende Handelssystem zu kommentieren.
15.03.2007.
Hinzugefügt den olyakish_fractals_01.mq4 Indikator, der auch andere Fraktale zeigt, nämlich "grün", "geduckt", "falsch" und "nachlassend".
22.03.2007.
Es gibt eine neue Version, olyakish_fractals_02.mq4 Indikator. Es implementiert einen Filter der Fraktale mittels ihrer Volumen (als Prozentsatz). Als ein Ergebnis zeigt das Diagramm weniger Fraktale, die wichtigsten bleiben übrig.
Handelsstrategie:
- Handel den Ausbruch der roten Fraktale (geduckt), es ist auch möglich, gleichzeitig in die Gegenrichtung zu handeln, sobald die blauen (false) Fraktale angezeigt werden, mit einem StopLoss auf das aktuelle fraktal. So ist es möglich, ein paar Pips einer soliden Bewegung mit zu nehmen.
27.03.2007.
Neue Version, olyakish_fractals_03.mq4 Indikator. Hinzugefügt das Zeichnen der aktuellen Unterstützungs/Widerstands-Linien und die Fähigkeit die Darstellung der vorhergehenden Linien zu aktivieren/deaktivieren. Diese Anzeige ist im hohen Maße auf das Tick-Volumen angewiesen. Als Lösung dieses Problems - nur Kurse nahe den realen zu verwenden (ohne Server-Filterung).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7073
