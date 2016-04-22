Nach dem Lesen des ersten "Chaos" von B. Williams hatte ich die Idee, nicht die "hockenden" Bars sondern die "hockenden" Fraktale zu implementieren. Die Idee: nimm die zwei nächstgelegenen, divergierenden Fraktale. Angenommen der Erste (weiter zurückliegend) ist abwärts, die Zweite (aktueller) ist aufwärts. Berechnen wir das Delta des Fraktals

(High[i+2] - Low[i+2] + High[i+1] - Low[i+1] + High[i] - Low[i] + High[i-1] - Low[i-1] + High[i-2] - Low[i-2]);



Summieren wir das (Tick-) Volumen des Fraktals:

(Volume[i+2] + Volume[i+1] + Volume[i] + Volume[i-1] + Volume[i-2]);



Berechnen wir das MFI des Fraktals:

(delta / total volume);



Dasselbe geschieht mit der zweiten Fraktal. Weiters, wenn

( MFI1 > MFI2 && Vol1 < Vol2 ) == true ;

dann zeichnen wir einen Punkt über diesem Fraktal. Die Widerstand-Linie ist die Trendlinie über zwei angrenzende aufwärts "hockende" Fraktale. Fast identisch ist es mit zwei Fraktale in verschiedene Richtungen: erste, zweite nach unten. Der einzige Unterschied ist, dass der Punkt tiefer als das Tief unter dem abwärts "hockenden" Fraktal gezeichnet wird. Die Widerstand-Linie ist die Trendlinie über zwei benachbarte abwärts "hockende" Fraktale gezeichnet.

Das Handelssystem mit dieser Indikator nicht voll entwickelt ist, aber ich denke:

- Wenn die Unterstützungslinie (Braun) ist nach oben läuft und der Preis darüber liegt, warte bis der Preis unter diese Linie fällt und verkaufe;

- Wenn die Unterstützungslinie (Braun) nach unten gerichtet ist und der Preis über ihr schließt, dann sollten man nicht handeln.



Genau das Gegenteil gilt für das Handeln der Ausbrüche der Unterstützungslinie. Aber dies ist nicht die endgültige Version.

Fühlen Sie sich frei die Verbesserung der Anzeige und das darauf aufbauende Handelssystem zu kommentieren.

15.03.2007.

Hinzugefügt den olyakish_fractals_01.mq4 Indikator, der auch andere Fraktale zeigt, nämlich "grün", "geduckt", "falsch" und "nachlassend".

22.03.2007.

Es gibt eine neue Version, olyakish_fractals_02.mq4 Indikator. Es implementiert einen Filter der Fraktale mittels ihrer Volumen (als Prozentsatz). Als ein Ergebnis zeigt das Diagramm weniger Fraktale, die wichtigsten bleiben übrig.

