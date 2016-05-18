コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

New_Fractal_Lines - MetaTrader 4のためのインディケータ

Alexey Klenov | Japanese English Русский 中文 Deutsch Português
ビュー:
1086
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

ビル・ウィリアムズ氏の著作 TRADING CHAOSを読んだ後で、しゃがみ込んだローソク足ではなく、しゃがみ込んだフラクタルを実行するアイデアが生まれてきました。アイデアの内容: 2つの反対方向のフラクタルをとります。1つ目は下向きで、2つ目は上向きと仮定してみましょう。まず最初に、1つのフラクタルのデルタを計算します。:
(High[i+2] - Low[i+2] + High[i+1] - Low[i+1] + High[i] - Low[i] + High[i-1] - Low[i-1] + High[i-2] - Low[i-2]);

フラクタルのティックボリュームを計算します。:
(Volume[i+2] + Volume[i+1] + Volume[i] + Volume[i-1] + Volume[i-2]);

フラクタルのMFIを計算します。:
(デルタ / ティックボリューム);

2つのフラクタルは同じ様です。次に、 

(MFI1 > MFI2  && Vol1 < Vol2) == true;ならば、

フラクタルの高値の上に点を描画します。レジスタンスラインは、2つの隣のしゃがみ込んだ上フラクタルで引かれます。1つ目は下向きで、2つ目は上向きと仮定してみたら、大体同じ様です。ただし、フラクタルの安値の下に点を描画します。レジスタンスラインは、2つの隣のしゃがみ込んだ下フラクタルで引かれます。

売買システムは以下のようになります。:
- サポートラインが上向きで、価格より以下である場合、サポートラインが価格を割るをタイミングを待っている;
- サポートラインが下向きで、価格より以上である場合、エントリーしない。

サポートラインはその逆です。これは初期バージョンです。

ご提案があれば、次のバージョンを改善できるよう、お知らせいただくことができます。



15.03.2007 г.
Добавил индикатор olyakish_fractals_01.mq4, который показывает и другие фракталы, а именно "зеленый", "приседающий", "фальшивый" и "увядающий".



22.03.2007 г.
Добавил новую версию индикатора olyakish_fractals_02.mq4. В ней реализован фильтр фракталов по их внутреннему объему (в процентах). В итоге фракталов на графике будет меньше, останутся наиболее значимые.

Стратегия торговли:
- играть на пробитие красных фракталов (приседающих), а также можно играть сразу в противоположную сторону, как появится синий (фальшивый) фрактал со StopLoss на данном фрактале. Таким образом можно зацепить от нескольких пипсов до солидного движения.

27.03.2007 г.
Новая версия индикатора olyakish_fractals_03.mq4. Добавил отрисовку текущих линий поддержки/сопротивления и возможность включать/отключать отрисовку предыдущих линий поддержки/сопротивления. Данный индикатор довольно сильно зависит от тикового объема. Как вариант решения данной ситуации - использовать котировки максимально приближенные к реальным (без фильтрации на сервере).

01.11.2007 добавлена возможность выбирать количество баров в фрактале;
есть возможность выбора по какому типу фракталов рисовать линии поддержки/сопротивления
Применение: на мой взгляд если линия поддержки направлена вверх и цена каснулась ее и отскочила, либо ненадолго пробила,а после закрылась выше указанной линии то предположительно восходящее движение возобновится (играем по тренду)
аналогично с линией сопротивления.
26.11.2007 В версии 06а Исправил кое какие ошибки.

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7073

値動きを追いかけるように自動でポジションをする関数を含むライブラリ 値動きを追いかけるように自動でポジションをする関数を含むライブラリ

このライブラリのおかげで、どんなEAでもポジションに対して自動的にトレイリングストップを設定できます。

INIファイルを処理する関数を含むライブラリ INIファイルを処理する関数を含むライブラリ

このライブラリは、5つのINIファイルから値を読み込む関数と5つのINIファイルに値を書き込む関数を含みます。このように、integer型、bool型、double型、integer型やstring型などの値のために関数の5対があります。

簡単で直感的なトレンドインディケータWATR 簡単で直感的なトレンドインディケータWATR

この簡単なインディケータは、視覚的にトレンド方向を表示します。突破で取引する自動売買システムには使用できます。

Comment2 Comment2

ライブラリComment2は、コメントを出力するためのComment標準関数の機会を拡大します。