ビル・ウィリアムズ氏の著作 TRADING CHAOSを読んだ後で、しゃがみ込んだローソク足ではなく、しゃがみ込んだフラクタルを実行するアイデアが生まれてきました。アイデアの内容: 2つの反対方向のフラクタルをとります。1つ目は下向きで、2つ目は上向きと仮定してみましょう。まず最初に、1つのフラクタルのデルタを計算します。:

(High[i+2] - Low[i+2] + High[i+1] - Low[i+1] + High[i] - Low[i] + High[i-1] - Low[i-1] + High[i-2] - Low[i-2]);



フラクタルのティックボリュームを計算します。:

(Volume[i+2] + Volume[i+1] + Volume[i] + Volume[i-1] + Volume[i-2]);



フラクタルのMFIを計算します。:

(デルタ / ティックボリューム);



2つのフラクタルは同じ様です。次に、

( MFI1 > MFI2 && Vol1 < Vol2 ) == true ; ならば、

フラクタルの高値の上に点を描画します。レジスタンスラインは、2つの隣のしゃがみ込んだ上フラクタルで引かれます。1つ目は下向きで、2つ目は上向きと仮定してみたら、大体同じ様です。ただし、フラクタルの安値の下に点を描画します。レジスタンスラインは、2つの隣のしゃがみ込んだ下フラクタルで引かれます。

売買システムは以下のようになります。:

- サポートラインが上向きで、価格より以下である場合、サポートラインが価格を割るをタイミングを待っている;

- サポートラインが下向きで、価格より以上である場合、エントリーしない。



サポートラインはその逆です。これは初期バージョンです。

ご提案があれば、次のバージョンを改善できるよう、お知らせいただくことができます。

15.03.2007 г.

Добавил индикатор olyakish_fractals_01.mq4, который показывает и другие фракталы, а именно "зеленый", "приседающий", "фальшивый" и "увядающий".

22.03.2007 г.

Добавил новую версию индикатора olyakish_fractals_02.mq4. В ней реализован фильтр фракталов по их внутреннему объему (в процентах). В итоге фракталов на графике будет меньше, останутся наиболее значимые.

