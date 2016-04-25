加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
在首次阅读了 B. Williams 的 "混沌" 之后, 我产生了灵感, 不去实现 "蹲据" 柱线, 而是 "蹲据" 分形。思路是: 取两个临近的背离分形。让第一个 (历史中较远) 向下, 第二个 (历史中较近) 向上。计算分形的增量:
(最高价[i+2] - 最低价[i+2] + 最高价[i+1] - 最低价[i+1] + 最高价[i] - 最低价[i] + 最高价[i-1] - 最低价[i-1] + 最高价[i-2] - 最低价[i-2]);
计算分形的总 (分时)交易量:
(交易量[i+2] + 交易量[i+1] + 交易量[i] + 交易量[i-1] + 交易量[i-2]);
计算分形的 MFI:
(增量 / 总交易量);
相同的步骤用于第二个分形。下一步, 如果
(MFI1 > MFI2 && Vol1 < Vol2) == true;
则在分形的最高价上绘制一个圆点。两个相邻的向上 "蹲据" 分形间绘制趋势线作为阻力线。与此几乎相同, 一对不同方向的分形: 第一个向上, 第一个向下。仅有的不同之处在于绘制的圆点低于向下 "蹲据" 分形的最低价。两个相邻的向下 "蹲据" 分形间绘制趋势线作为支撑线。
使用此指标的交易系统还未全部开发完成, 但是我想:
- 如果支撑线 (褐色) 指向上方, 且价格在其之上, 等待价格靠近这条线并做空;
- 如果支撑线 (褐色) 指向下方, 且价格在其上突破 (靠近), 则不要入场交易。
突破支撑线时可确定进行反向交易。但这不是最终版本。
请随意在指标和交易系统的基础上发表改进评论。
2007 年 3 月 15 日。
加入 olyakish_fractals_01.mq4 指标, 以及显示其它分形, 称为 "绿色", "蹲据", "假" 和 "衰竭"。
2007 年 3 月 22 日。
加入新版本的 olyakish_fractals_02.mq4 指标。它实现了通过内部交易量 (以百分比) 过滤分形。作为结果, 图表的分形将会更少, 只留下比较明显的。
交易策略:
- 分形突破时 (蹲据) 进行交易, 以及在当前分形上出现蓝色 (假) 带止损的分形时, 也可以同时进行反向交易。所以, 它可以在稳固的走势里获取一些点数。
2007 年 3 月 27 日。
新版本 olyakish_fractals_03.mq4 指标。添加绘制当前支撑/阻力线, 和启用/禁用以前的线。此指标十分依赖分时交易量。解决这种状况的方法 - 尽可能使用接近真实的报价 (未经服务器过滤)。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7073
在这个函数库的帮助下, 可以在 EA 里实现简单的仓位尾随止损能力。操作 INI-文件的函数库。
函数库包括五个函数, 用于从一个 INI-文件读取数值, 以及五个函数用于写入数据至一个 INI-文件。所以, 一共有五对函数来读/写 '整数数组', '布尔', 双精度', 整数' 和 '字符串' 类型的值。
一款简单的趋势指标, 清晰地显示当前趋势方向。它可以用于突破交易系统。Comment2
函数库 Comment2 扩展标准 Comment 函数输出注释的能力。