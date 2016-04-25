代码库部分
指标

New_Fractal_Lines - MetaTrader 4脚本

在首次阅读了 B. Williams 的 "混沌" 之后, 我产生了灵感, 不去实现 "蹲据" 柱线, 而是 "蹲据" 分形。思路是: 取两个临近的背离分形。让第一个 (历史中较远) 向下, 第二个 (历史中较近) 向上。计算分形的增量:
(最高价[i+2] - 最低价[i+2] + 最高价[i+1] - 最低价[i+1] + 最高价[i] - 最低价[i] + 最高价[i-1] - 最低价[i-1] + 最高价[i-2] - 最低价[i-2]);

计算分形的总 (分时)交易量:
(交易量[i+2] + 交易量[i+1] + 交易量[i] + 交易量[i-1] + 交易量[i-2]);

计算分形的 MFI:
(增量 / 总交易量);

相同的步骤用于第二个分形。下一步, 如果 

(MFI1 > MFI2  && Vol1 < Vol2) == true;

则在分形的最高价上绘制一个圆点。两个相邻的向上 "蹲据" 分形间绘制趋势线作为阻力线。与此几乎相同, 一对不同方向的分形: 第一个向上, 第一个向下。仅有的不同之处在于绘制的圆点低于向下 "蹲据" 分形的最低价。两个相邻的向下 "蹲据" 分形间绘制趋势线作为支撑线。

使用此指标的交易系统还未全部开发完成, 但是我想:
- 如果支撑线 (褐色) 指向上方, 且价格在其之上, 等待价格靠近这条线并做空;
- 如果支撑线 (褐色) 指向下方, 且价格在其上突破 (靠近), 则不要入场交易。

突破支撑线时可确定进行反向交易。但这不是最终版本。

请随意在指标和交易系统的基础上发表改进评论。



2007 年 3 月 15 日。
加入 olyakish_fractals_01.mq4 指标, 以及显示其它分形, 称为 "绿色", "蹲据", "假" 和 "衰竭"。



2007 年 3 月 22 日。
加入新版本的 olyakish_fractals_02.mq4 指标。它实现了通过内部交易量 (以百分比) 过滤分形。作为结果, 图表的分形将会更少, 只留下比较明显的。

交易策略:
- 分形突破时 (蹲据) 进行交易, 以及在当前分形上出现蓝色 (假) 带止损的分形时, 也可以同时进行反向交易。所以, 它可以在稳固的走势里获取一些点数。

2007 年 3 月 27 日。
新版本 olyakish_fractals_03.mq4 指标。添加绘制当前支撑/阻力线, 和启用/禁用以前的线。此指标十分依赖分时交易量。解决这种状况的方法 - 尽可能使用接近真实的报价 (未经服务器过滤)。

2007 年 1 月 11 日 添加选择分形柱线数的能力;
它可以选择分形类型来绘制支撑/阻力线。
用法: 我认为, 如果支撑线指向上方, 且价格触及它并反弹, 或者短时突破, 并且在其上靠近指定线, 则更好象是升势继续 (趋势交易)
阻力线也适用。

2007 年 11 月 26 日在版本 06а 里修复一些缺陷。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7073

