Индикатор баланса и эквити - индикатор для MetaTrader 4

Igor Kim
Индикатор берет данные из истории текущего счета. Сколько данных доступно, столько и выведет. Этим индикатором удобно просматривать чужие счета по инвест-паролям.

Индикатор баланса и эквити

