Индикатор баланса и эквити

С помощью этой библиотеки можно в любом советнике сделать возможность сопровождения позиций простым трейлинг-стопом.

Центр гравитации является осциллятором, разработанным Джоном Элерсом и представленном в его статье в майском 2002г. выпуске журнала "Акции и товарные фьючерсы".