AllMinutes - Графики без дыр - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5479
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Эксперт заполняет пропущенные на графике бары "чёрточками" (доджами) — барами, у которых O=H=L=C.
Более чем исчерпывающее описание — в статье Графики без "дыр".
История изменений:
- v2.0 (2015.08.12): исправление для работы в новых билдах МetaТrader 4
