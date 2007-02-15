CodeBaseРазделы
AllMinutes - Графики без дыр - эксперт для MetaTrader 4

Andrey Khatimlianskii
Опубликован:
Обновлен:
Эксперт заполняет пропущенные на графике бары "чёрточками" (доджами) — барами, у которых O=H=L=C.

Более чем исчерпывающее описание — в статье Графики без "дыр".

История изменений:

  • v2.0 (2015.08.12): исправление для работы в новых билдах МetaТrader 4
