Advanced ADX - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 13303
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
Опубликован:
Этот индикатор отображает ADX простым и наглядным способом. Покупайте, когда бары окрашены зеленым, и продавайте, когда они красные.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7052
