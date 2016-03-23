CodeBaseРазделы
Индикаторы

Advanced ADX - индикатор для MetaTrader 4

Ahmad Waddah Attar | Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
13303
Рейтинг:
(46)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Этот индикатор отображает ADX простым и наглядным способом. Покупайте, когда бары окрашены зеленым, и продавайте, когда они красные.

 


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7052

