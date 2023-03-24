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Информация о входах и выходах ONNX-модели - скрипт для MetaTrader 5
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Функция исполнения ONNX-модели требует, чтобы размеры входных и выходных данных были определены. Для указания размеров служат функции OnnxSetInputShape и OnnxSetOutputShape соответственно.
Не во всех моделях указаны фиксированные размеры входов и выходов. В таких случаях скрипт покажет значение -1 (минус 1).
OnnxTypeInfo type_info; long input_count=OnnxGetInputCount(session_handle); Print("model has ",input_count," input(s)"); for(long i=0; i<input_count; i++) { string input_name=OnnxGetInputName(session_handle,i); Print(i," input name is ",input_name); if(OnnxGetInputTypeInfo(session_handle,i,type_info)) PrintTypeInfo(i,"input",type_info); } long output_count=OnnxGetOutputCount(session_handle); Print("model has ",output_count," output(s)"); for(long i=0; i<output_count; i++) { string output_name=OnnxGetOutputName(session_handle,i); Print(i," output name is ",output_name); if(OnnxGetOutputTypeInfo(session_handle,i,type_info)) PrintTypeInfo(i,"output",type_info); }
Выбор модели в папке MQL5\Files производится с помощью функции FileSelectDialog
Пример работы скрипта показан ниже:
Create model from mnist.onnx with debug logs ONNX: Creating and using per session threadpools since use_per_session_threads_ is true ONNX: Dynamic block base set to 0 ONNX: Initializing session. ONNX: Adding default CPU execution provider. ONNX: Removing initializer 'Parameter6'. It is no longer used by any node. ONNX: Removing initializer 'Parameter88'. It is no longer used by any node. ONNX: Total shared scalar initializer count: 0 ONNX: Removing initializer 'Parameter193_reshape1_shape'. It is no longer used by any node. ONNX: Removing initializer 'Parameter193'. It is no longer used by any node. ONNX: Total fused reshape node count: 0 ONNX: Total shared scalar initializer count: 0 ONNX: Total fused reshape node count: 0 ONNX: Removing initializer 'Parameter5'. It is no longer used by any node. ONNX: Removing initializer 'Parameter87'. It is no longer used by any node. ONNX: Use DeviceBasedPartition as default ONNX: Saving initialized tensors. ONNX: Done saving initialized tensors ONNX: Session successfully initialized. model has 1 input(s) 0 input name is Input3 type ONNX_TYPE_TENSOR data type ONNX_DATA_TYPE_FLOAT shape [1, 1, 28, 28] shape of input data can be reduced to [28, 28] model has 1 output(s) 0 output name is Plus214_Output_0 type ONNX_TYPE_TENSOR data type ONNX_DATA_TYPE_FLOAT shape [1, 10] shape of output data can be reduced to [10]
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