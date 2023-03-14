CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Adaptive Market Level - индикатор для MetaTrader 5

Alexey Viktorov
Alexey Viktorov

Alexey Viktorov

4.4 (44)
12 продуктов 31 код 49 тем 15160 комментариев
Просмотров:
5286
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

В основе индикатора используется фрактальное сглаживание известное как FRAMA с дискретным фильтром, отсекающем незначительные колебания уровня цены, когда относительное боковое движение в заданном интервале не превышает квадрат размерности интервала.


    RegressionParabolic RegressionParabolic

    Канальный индикатор с сигналом при пробое одной из сторон.

    Simple_Open_Close_Market Simple_Open_Close_Market

    Простой советник, который показывает состояние рынка - открыт или закрыт.

    Overbought Oversould Level Overbought Oversould Level

    Индикатор уровней перекупленности/перепроданности по двум каналам Дончана с большим и меньшим периодом

    Информация о входах и выходах ONNX-модели Информация о входах и выходах ONNX-модели

    Скрипт для получения информации о количестве, типах и размерах входных и выходных тензоров onnx-модели