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Adaptive Market Level - индикатор для MetaTrader 5
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В основе индикатора используется фрактальное сглаживание известное как FRAMA с дискретным фильтром, отсекающем незначительные колебания уровня цены, когда относительное боковое движение в заданном интервале не превышает квадрат размерности интервала.
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