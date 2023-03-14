Простой советник, который показывает состояние рынка - открыт или закрыт.

Канальный индикатор с сигналом при пробое одной из сторон.

Индикатор уровней перекупленности/перепроданности по двум каналам Дончана с большим и меньшим периодом

Скрипт для получения информации о количестве, типах и размерах входных и выходных тензоров onnx-модели