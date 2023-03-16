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Overbought Oversould Level - индикатор для MetaTrader 5
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Оригинал индикатора на mql4 тут.
На каждом баре происходит вычисление на заданный период баров суммарной дистанции между двумя линиями Highest High большего периода и Lowest Low меньшего периода, затем между Highest High меньшего периода и Lowest Low большего периода. Далее два полученных значения сравниваются в процентном соотношении где 10% = 100% для того что бы сгладить шумы индикатора и минимизировать ложные пересечения уровней. Когда линия индикатора над верхним или под нижним уровнем линия меняет цвет для удобной визуализации сигналов.
Adaptive Market Level - адаптивный уровень рынка - отображает одно из трех состояний рынка: флэт, восходящий тренд и нисходящий тренд.RegressionParabolic
Канальный индикатор с сигналом при пробое одной из сторон.
Скрипт для получения информации о количестве, типах и размерах входных и выходных тензоров onnx-моделиOK Color Space
Конвертация цвета из формата RGB в формат OKhsl (OKhsv) и обратно