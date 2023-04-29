2. Результат работы функции GetGradientValues(). Зелёным цветом выделены значения/переменные рассчитанные в ходе выполнения функции.





Если в данном примере значение value_first установить меньше 0.2 и значение value_last установить больше 1.2, то относительный диапазон значений в массиве values[] станет меньше, а на картинке все три отметки со значениями нужно будет расположить ближе к центру градиента (все три цвета в массиве result[] будут ближе к фиолетовому).

